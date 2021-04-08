فريق مكافحة كورونا عاين المسنين في الرشيدية

عاين فريق مكافحة كورونا المرضى المسنين في مخيم الرشيدية داخل “مركز سنابل للمسنين”.

وقال الدكتور رياض أبو العينين إن “هذه الجولات الطبية التي يقوم بها فريق مكافحة كورونا هي ضمن خطة دفاعية عن مخيماتنا وتجمعاتنا الفلسطينية في لبنان، وهذه الزيارة التي قام بها الفريق لمركز المسنين تأتي ضمن هذه الخطة حيث قام الفريق بمعاينة ما يقارب 80 مسنا في مخيم الرشيدية وتم أخذ 50 عينة PCR”.

وعاين الفريق أيضا بعض المرضى المقعدين في منازلهم، وقدم الخدمة الطبية إليهم وفحوص الـ PCR بإشراف أطباء متخصصين ومسعفين ومتطوعين، داخل سيارات أسعاف مجهزة تجهيزا كاملا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام