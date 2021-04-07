محافظ البنك المركزي الايراني : الحظر الاميركي منع حصول #ايران على معدات طبية لمكافحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 08:54

محافظ البنك المركزي الايراني : الحظر الاميركي منع حصول #ايران على معدات طبية لمكافحة كورونا

منذ 17 mins 7 April، 2021
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