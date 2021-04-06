الحجار نوه بأداء وزير الصحة: جهد مميز وديناميكية عالية

نوه عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار “بالجهد المميز الذي يقوم به وزير الصحة حمد حسن في مواجهة كورونا حيث أثبت ديناميكية عالية وقدرة مميزة على الإحاطة بالتفاصيل”.

موقف الحجار جاء الثلاثاء بعد زيارته الوزير حسن، حيث تم البحث في الأوضاع الصحية في منطقة اقليم الخروب.

وأشار الحجار الى أنه “تمنى على وزير الصحة في هذه المرحلة التي يتم فيها العمل على إنشاء مستوصفات جديدة في الإقليم، زيادة المساعدات المقدمة للمنطقة ولا سيما ما يتعلق بالأجهزة المولدة للأوكسيجين 10 ليتر والمستلزمات الضرورية لمواجهة كورونا”.

ولفت الحجار الى “تجاوب الوزير حسن لناحية دعم المراكز الصحية ولا سيما مستشفى سبلين الحكومي، الوحيد في إقليم الخروب الذي يتصدى لأزمة كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام