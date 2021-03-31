وزير الصحة حمد حسن من جامعة البلمند: سنتلقى المزيد من اللقاحات وبالتعاون مع القطاع لخاص سنصل في حزيران إلى تلقيح 40 % من الشعب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 14:02
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وزير الصحة حمد حسن من جامعة البلمند: سنتلقى المزيد من اللقاحات وبالتعاون مع القطاع لخاص سنصل في حزيران إلى تلقيح 40 % من الشعب اللبناني
منذ 1 ساعة
31 March، 2021
الوزير حمد حسن
جامعة البلمند
كورونا في لبنان
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