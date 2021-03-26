البرازيل تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيلها 100 ألف و 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وألفين و777 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونا و 320 ألف و169 إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 303 ألف و462 شخصاً.

والبرازيل هي ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

المصدر: وكالة سبوتنيك