تعميم حول تلقي لقاح كورونا للهيئة التعليمية

أصدر المدير العام لوزارة التربية في لبنان فادي يرق الخميس تعميما يتعلق بتعبئة استمارات للجهاز الإداري والهيئة التعليمية والعاملين لصفوف شهادة الثانوية العامة في الثانويات الرسمية والخاصة لتلقي لقاح كورونا.

وجاء في التعميم:

في إطار التحضير للتعليم المدمج الذي يبدأ بمرحلته الأولى مع تلامذة الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وحيث أن تأمين اللقاحات هو ضمانة أساسية للعودة الى التعليم المدمج لصفوف الشهادة الثانوية في الثانويات الرسمية والخاصة كمرحلة اولى يليها تامين اللقاحات للمراحل الاخرى في الثانويات و المدارس الرسمية والخاصة.

وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة لتأمين اللقاحات، وحرصاً على سلامة افراد الهيئة التعليمية والتلامذة،

يُطلب من مديري الثانويات الرسمية والخاصة العمل بالخطوات التالية:

أولاً : فيما يتعلق بالثانويات الرسمية :

تعبئة الاستمارة التي عممتها مديرية التعليم الثانوي على برنامج (EXCEL ) عن الجهاز الإداري المواكب والهيئة التعليمية لصفوف شهادة الثانوية العامة وارسالها الكترونيا الى مديرية التعليم الثانوي ورقياً بعد توقيعها من مدير الثانوية.

ثانياً : فيما يتعلق بالثانويات الخاصة:

– تعبئة الاستمارة الالكترونية عن الجهاز الإداري والهيئة التعليمية لصفوف شهادة الثانوية العامة لديها عبراتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العالي على الرابط https://www.mehe.gov.lb/ar واختيار الرابط الخاصّ بموقع جهاز الإرشاد والتوجيه من زاوية “خدماتنا”.

النقر على الرابط https://dops.mehe.gov.lb/Account/Login?ReturnUrl=%2f

إدخال رقم الثانويّة حسب المركز التربويّ للبحوث والإنماء في خانة اسم المستخدم وكذلك في خانة كلمة المرور الخاصّة بالثانوية.

الدخول الى صفحة “استمارات” وتعبئة الاستمارة بدقة .

تسجيل الخروج، على ان يرسل مدير الثانوية الخاصة اللائحة الورقية الموقعة منه الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية”.

ولفت التعميم الى انه “تشمل تعبئة الاستمارات في الثانويات الرسمية والخاصة جميع الاساتذة والاداريين الذين يعلمون ويواكبون صفوف الشهادة الثانوية العامة والعاملين دون استثناء اي منهم، وتتولى وزارة الصحة العامة ارسال رسالة نصية على الهاتف الخليوي لكل منهم، والذي يرغب بتلقي اللقاح عليه متابعة تعليمات وزارة الصحة العامة لجهة استكمال التسجيل وتحديد زمان ومكان تلقي اللقاح”، وتابع ان “وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية تشدّد على التقيّد بما ورد أعلاه تحت طائلة المساءلة في حال التخلّف، وخاصة لجهة ملء الإستمارة في مهلة أقصاها يوم السبت الواقع فيه 27 آذار 2021″، واضاف “للاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسميّ بوزارة التربية والتعليم العالي على الرقمين التاليين: 772182-01/ 772123-01”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام