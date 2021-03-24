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March 24 2021 - 03:40

رئيس وزراء الهند يدعو لعلاقات ودية مع باكستان

منذ 13 mins 24 March، 2021
مودي
أخبار دولية - الهند

أرسل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رسالة الى نظيره الباكستاني عمران خان، معربا عن رغبته في إقامة علاقات ودية مع باكستان.

وكتب مودي إلى خان مهنئا في مناسبة اليوم الوطني لباكستان، الذي يحيي ذكرى 23 آذار/مارس 1940، وهو اليوم الذي طالبت فيه القيادة المسلمة في مدينة لاهور شرقي البلاد بالاستقلال عن بريطانيا.

وجاء في رسالة مودي: “كدولة جوار ترغب الهند في إقامة علاقات ودية مع شعب باكستان. ولتحقيق ذلك من المهم أن تسود بيئة من الثقة وخالية من الإرهاب والعداء”.

يأتي هذا التطور بعد أيام من إعراب خان عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الهند، لكنه قال إن الخطوة الأولى يجب أن تتخذها الهند بما أن مبادراتها السابقة للسلام لم تقابل إيجابيا.

المصدر: وكالات

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