الوكالة الوطنية للإعلام:الطريق عند مفرق البيسارية العاقبية على اوتوستراد الزهراني ما زال مقفلا باتجاه صيدا فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 16:52

الوكالة الوطنية للإعلام:الطريق عند مفرق البيسارية العاقبية على اوتوستراد الزهراني ما زال مقفلا باتجاه صيدا فقط

منذ 28 mins 18 March، 2021
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