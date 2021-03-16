التحكم المروري: ‏قطع السير على أوتوستراد صيدا صور بالقرب من جسر البيسارية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 01:08

التحكم المروري: ‏قطع السير على أوتوستراد صيدا صور بالقرب من جسر البيسارية

منذ 2 ساعة 15 March، 2021
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