الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 53 حالة وفاة و8088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 14:32

الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 53 حالة وفاة و8088 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 44 mins 12 March، 2021
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