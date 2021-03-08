الامن العام اللبناني عمم صورة شخص مجهول الهوية موجود لديه ويعاني مرضا نفسيا

عممت المديرية العامة للأمن العام في لبنان الاثنين صورة لأحد الاشخاص مجهول الهوية موجود لديها ويعاني من مرض نفسي، بعد أن تعذر التعرف على هويته.

وقالت المديرية إنه التعميم تم “بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان رسم شمسي لشخص مجهول الهوية موجود لديها، يعاني من مرض نفسي، بعد أن تعذر التعرف على هويته”.

واضافت المديرية “لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن أقاربه أو عن مكان سكنه الإتصال بمكتب شؤون العمليات – دائرة التحقيق والإجراء على الرقمين التاليين: 425608/01 و 719412/81 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: تويتر