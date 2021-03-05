خطوات احتجاجية للأسرى في معتقل “عوفر” تنديدا بالممارسات الصهيونية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني الجمعة أن “جلسة الحوار فشلت مجددا بين الأسرى وإدارة سجن عوفر الصهيوني، وعلى ضوء ذلك قرّر الأسرى الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداءً من يوم الأحد المقبل، قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام”.

وأضاف النادي أن “إدارة السّجن وبدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى، أعلنت تهديدها لهم وتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقّهم، كما هدّدت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلسات الحوار المتكرّرة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية حتى اليوم”.

وأوضح الناجي أن “أسرى سجن عوفر يواجهون تصعيدا من قبل إدارة السّجن وأوضاعا اعتقالية صعبة، تفاقمت مؤخرًا بشكل ملحوظ، جرّاء عمليات القمع والتفتيش المتكررة وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقّهم”، ولفت الى أن “إدارة السّجن تتنصّل من توفير أدنى تلك الاحتياجات وكذلك الاستجابة لمطالبهم”.

المصدر: فلسطين اليوم