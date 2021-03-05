الوزير المجذوب: التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع نتيجة التهرب من الوفاء بالعهود

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، “التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم”.

وقال: “طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن وجهت كل الطلبات بالاستهتار لأنه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية”.

واكد ان “العام الدراسي يجب ألا يضيع ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي”.

واعلن “اننا توافقنا على العودة الى التعليم المدمج ابتداء من 22 آذار بدءا بصفوف الشهادات الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام