وزارة الصحة بغزة: وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 11:54

وزارة الصحة بغزة: وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 46 mins 4 March، 2021
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