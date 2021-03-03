ظريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد الزین

قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التعازي بوفاة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين.

واشار ظریف في برقية تعزية الی دور الفقید فی الدعوة الی الوحدة والتقارب بين الأديان وأبناء الأمة الإسلامية ، قائلا ان العالم الجلیل الشيخ أحمد الزين بمواقفه الحكيمة والحاسمة ضد مغتصبي القدس الشريف اعتبر الوحدة والمقاومة الإسلامية السبيل الوحيد للتحرر من ظاهرة الصهيونية المشؤومة وتيار التطرف.

وتقدم ظریف بأحر التعازي لعلماء العالم الإسلامي ، وأمة لبنان الصامدة ، ولأسرة الفقيد ومحبي ذلك المجاهد رفيع المستوی سائلا الله عز وجل ان يتغمد المرحوم برحمته الواسعة .

المصدر: ارنا