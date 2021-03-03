الشيخ عبد الرزاق نعى الشيخ القاضي أحمد الزين

نعى رئيس “حركة الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان، “الشيخ العالم العابد والمجاهد الزاهد فقيدنا الكبير رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ القاضي احمد الزين، الذي قضى حياته دفاعا عن الاسلام وخدمة المسلمين بعلمه وفقهه صاحب الهمة العالية والنفس الطيبة والأخلاق الكريمة”.

وأضاف”كان رحمه الله مدافعا ومجاهدا شرسا عن فلسطين والقدس التي كان يعشقها ويعيش آلامها وآمالها، وكان سندا ومدافعا عن المقاومة ورجالها. هو أحد من بنى وأسس مداميك الوحدة الاسلامية في لبنان والعالم، فكان رحمه الله رجل وحدوي يخاف على الامة ويعشق وحدتها ويصدح وينادي دائما ان قوة الامة في وحدتها، لقد خسر لبنان والعالم العربي والاسلامي رمزا من رموزه وعالم من علمائه وعلما من أعلامه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام