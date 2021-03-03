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March 3 2021 - 04:58

زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية

منذ 3 ساعة 3 March، 2021
كوريل
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي عن رصدها زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت الزلزال عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء 3 مارس بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة.

وأضافت الوزارة أن”بؤرة الزلزال كانت بعمق 50 كلم”.

وأكدت أنه”حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار. كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي”.

المصدر: روسيا اليوم

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