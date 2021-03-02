العدو الإسرائيلي أطلق سراح مواطن لبناني كان قد اختطفه بمحيط كفرشوبا

قال الناطق الرسمي بإسم قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان أندريا تننتي إن “الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم سراح مواطن لبناني وسلمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة”.

وتابع الناطق “كان المواطن اعتقل يوم الأحد في 28 شباط/فبراير الماضي في محيط منطقة كفرشوبا عند الخط الأزرق في جنوب لبنان”، واضاف “بدورها، قامت اليونيفيل بتسليمه للسلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وقال الناطق “خلال هذه الفترة، أجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالأطراف لتأمين إطلاق سراحه”، واشار الى ان “اليونيفيل فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد المكان الذي تم اعتقاله فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام