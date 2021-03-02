التحكم المروري: قطع السير محلة #بشارة_الخوري بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 17:00

التحكم المروري: قطع السير محلة #بشارة_الخوري بالاتجاهين

منذ 6 mins 2 March، 2021
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