الاتحاد الأوروبي ينشر قائمة العقوبات الجديدة بحق ضد روسيا على خلفية اعتقال المعارض نافالني

أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بإدراج أربعة مواطنين روس بقائمة العقوبات في إطار النظام العالمي الجديد على “انتهاك حقوق الإنسان”؛ وذلك على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، ورئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، ورئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، ورئيس الدائرة الفدرالية لتنفيذ الأحكام، ألكسندر كلاشنيكوف.

وجاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي “تشمل التدابير التقييدية المعتمدة حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأفراد والكيانات القانونية من الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة”. وأوضحت الوثيقة أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم نشرها.

هذا وأطلق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس الإثنين، إجراءً تقنياً لوضع قائمة عقوبات جديدة في إطار نظام انتهاك حقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تشمل المواطنين الروس المتورطين في اعتقال أليكسي نافالني، وهو ما صرح به في وقت سابق، مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة “سبوتنيك”.

واتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القرار السياسي بفرض عقوبات شخصية على المواطنين الروس فيما يتعلق باعتقال نافالني في الـ22 من شباط/ فبراير الفائت.

المصدر: سبوتنيك