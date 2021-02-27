البنتاغون يعدّل مزاعمه بشأن دور بغداد في العدوان الأمريكي على سوريا

صرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن “الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران شرق سوريا الخميس”، حسب قوله.

وقال كيربي عبر “تويتر” مساء الجمعة “كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة”.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن العراق لم يقدم معلومات استخباراتية إلى ما يُسمى التحالف الدولي قبل الضربات العدوان الجوي الأمريكي على سوريا، وأعربت عن استغرابها من مزاعم وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن المتعلقة “بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف مواقع داخل سوريا”.

المصدر: روسيا اليوم