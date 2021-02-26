سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله ممثلا بنائب مسؤول منطقة البقاع يعزي بفقيد الجهاد والمقاومة القائد الميداني الحاج محمود ملحم في ميدون

قام وفد تقدمه نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر ممثلاً الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بتقديم واجب العزاء بفقيد الجهاد والمقاومة القائد الميداني الحاج محمود ملحم في بلدته ميدون، حيث كان في استقبال الوفد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي وعائلة الفقيد وفاعليات البلدة، السيد شكر الذي استعرض عددا من مناقب الفقيد قال :” بتكليف من سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله نقدم عظيم التعازي وجميل المواساة لأخواننا ولأبناء الفقيد وللعائلة الكريمة برحيل الأخ العزيز أبوعلي محمود، والذي أكرمه الله بأنه كان من عديد المقاومة ومن عدتها ومجاهديها وأبطالها وقادتها ورجالها، فكان نعم المواسي ونعم المجاهد ونعم القائد ونعم المدافع عن حياض المسلمين والمؤمنين وعن كرامات هذه الأمة، هو بقية إخوانه المجاهدين والشهداء التحق بهذا الركب لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فأكرمه الله تبارك وتعالى وأكرمنا بما أكرمهم به، ونسأل الله تعالى وتبارك له عظيم المقاوم ورفيع الدرجات”.

المصدر: موقع المنار