عقيلة صالح: يجب على رئيس الحكومة في ليبيا مراعاة تشكيل الحكومة بالكفاءة وتمثيل كل الاقاليم الثلاثة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 17:54

عقيلة صالح: يجب على رئيس الحكومة في ليبيا مراعاة تشكيل الحكومة بالكفاءة وتمثيل كل الاقاليم الثلاثة (سبوتنيك)

منذ 27 mins 26 February، 2021
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