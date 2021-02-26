بكين تدعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد الضربات الجوية الامريكية ضدها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 14:32

بكين تدعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد الضربات الجوية الامريكية ضدها

منذ 42 mins 26 February، 2021
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