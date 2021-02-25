محمد عبد السلام: العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2021 - 00:28

محمد عبد السلام: العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر(المسيرة)

منذ 1 ساعة 24 February، 2021
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