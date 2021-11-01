تقدم مستمر للقوات اليمنية في مأرب.. والبخيتي للمنار: هذه المرحلة هي مرحلة قلب موازين القوة

أكد القيادي في أنصار الله محمد البخيتي ان هناك تقدما مستمرا من قبل القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية في كل المناطق المتواجد فيها قوى العدوان ومرتزقته.

وأشار البخيتي خلال مداخلة له في برنامج “بين قوسين” على قناة المنار ان هذه المرحلة هي مرحلة قلب موازين القوة لصالح القوات اليمنية وهي ستشهد انهيارا في صفوف دول العدوان.

ميدانياً، الجيشُ اليمنيُ واللجانُ الشعبيةُ ومعهم قبائلُ مأرب يُحرزونَ تقدماً جديداً على الجبهةِ الجنوبية للمدينة، بعد سيطرتهم على مديرية الجوبة المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.

المصدر: قناة المنار