القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي وتستهدف “ترومان” للمرة السابعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ ثلاث عمليات ضد كيان العدو الصهيوني، بالإضافة إلى عملية رابعة استهدفت حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان” شمال البحر الأحمر، وذلك ردًا على المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان ألقاه خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصرة وإسنادًا لغزة، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافًا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، باستخدام أربعة صواريخ مجنحة، وحققت أهدافها بنجاح.

وأضاف سريع: “سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين؛ الأولى استهدفت أهدافًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، والثانية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة”.

وأشار سريع إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” شمال البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، وهو الاستهداف السابع لها منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها لأي تطورات أو تصعيد أمريكي أو”إسرائيلي” على اليمن وغزة، مشددة على أنها ستتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة في حال نكث العدو بالاتفاق أو صعّد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

وجددت تأكيدها للشعب الفلسطيني وقوف الشعب والجيش اليمني إلى جانبه، مهما كانت التداعيات والنتائج.

وشهدت العاصمة صنعاء، اليوم، مسيرة كبرى تحت شعار “مع غزة.. ثبات وانتصار”، تأكيدا على استمرار الدعم للشعب الفلسطيني والاستعداد لمواجهة أي تصعيد صهيوني.

وأكدت الحشود أن”هذا الخروج المليوني يأتي تتويجاًً لموقف الشعب اليمني المستمر على مدى 15 شهرا في مناصرة الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على الجاهزية لأي تصعيد للعدو الصهيوني الأمريكي”.

المصدر: يونيوز