البحرية الأمريكية: سقوط مقاتلة من على متن حاملة الطائرات “ترومان” في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأمريكية يوم الاثنين سقوط طائرة مقاتلة من طراز “إف 18” من على متن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وقالت البحرية في بيان لها “فقدت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 إي سوبر هورنت التابعة للسرب المقاتل الضارب أثناء عملها في البحر الأحمر يوم 28 أبريل/نيسان”، وتابعت “قد تم التأكد من سلامة جميع الأفراد، مع إصابة بحار واحد بإصابة طفيفة”.

وأضاف البيان “كانت طائرة إف/إيه-18إي تحت عملية سحب نشطة في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم التحكم السيطرة عليها وسقطت كل من الطائرة وجرار السحب في البحر”، وتابع “قام البحارة المسؤولون عن سحب الطائرة باتخاذ إجراءات فورية للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء وجارٍ حالياً التحقيق في الحادث”.

وأكدت البحرية الأمريكية أن “مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان والأجنحة الجوية المنقولة عليها ستبقى قادرة تماما على تنفيذ المهام الموكلة إليها”، على حد زعمها.

وتتكون المجموعة الضاربة من السفينة الرئيسية “يو إس إس هاري ترومان”، وتسعة أسراب من الجناح الجوي للحاملة رقم 1، وثلاث مدمرات موجهة صواريخ من سرب المدمرات 28، والطراد من فئة “تيكونديروغا يو إس إس غيتيسبيرغ”.

يذكر ان القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف حاملة الطائرات “ترومان” بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد، كما أعلنوا “قصف هدف حيوي إسرائيلي في عسقلان بطائرة مسيرة نوع يافا”.

علما ان القوات المسلحة اليمنية تواصل ردها على قوات العدوان الاميركي ردا على جرائمها بحق اليمن، كما يواصل اليمن رده على العدو الصهيوني دعما لغزة.

المصدر: روسيا اليوم