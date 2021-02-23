لقاء مصري قطري في الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن “وفدين يمثلان الجانبين المصري والقطري عقدا اجتماعا في الكويت الثلاثاء لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية”.

وقالت الوزارة “عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالسعودية الصادر في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021”.

وذكرت الوزارة أن “الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين”، وتابعت “كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية”.

المصدر: روسيا اليوم