بلينكن لشكري: واشنطن قلقلة من حالة حقوق الإنسان في مصر وإمكانية شراء القاهرة مقاتلات روسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري عن “قلق الولايات المتحدة من حالة حقوق الإنسان في مصر وإمكانية شراء القاهرة مقاتلات روسية”، على حد قوله.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها الثلاثاء أن “بلينكن أجرى اليوم مكالمة مع شكري، حيث شددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة في مجال الأمن والتعاون الجاري في مكافحة الإرهاب، كما تبادلا الآراء بشأن قضايا إقليمية”.

وأضاف البيان أن “بلينكن أعرب عن مباعث قلق من قضية حقوق الإنسان، التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأمريكية المصرية، وكذلك من احتمال شراء مصر مقاتلات من نوع سو-35 من روسيا”، وتابع “كما بحث وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري دعم مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون في مكافحة الإرهاب في سيناء”.

المصدر: روسيا اليوم