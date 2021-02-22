شبان فلسطينيون يطلقون المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة العيساوية في #القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 23:10

شبان فلسطينيون يطلقون المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة العيساوية في #القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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