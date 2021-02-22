المؤتمر العام للأحزاب العربية نعى النقاش: قضى حياته بساحات المقاومة مدافعا عن فلسطين

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان لها الاثنين المفكر القومي اللبناني أنيس النقاش.

وقال البيان “قضى النقاش حياته في ساحات النضال والمقاومة مدافعا عن فلسطين ومناضلا لأجلها، مخلصا للبنان ومقاومته ووفيا لسوريا وقيادتها، مؤمنا بمحور المقاومة عاملا في سبيل نصرته وفلاحه”.

واضاف البيان “ترك الراحل الكبير إرثا فكريا وثقافيا غنيا ونضاليا وتجربة ثورية رائدة ملهمة للأجيال”، وتابع “برحيله تخسر الساحة النضالية والفكرية والإعلامية علما من أعلامها وفارسا من فرسانها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام