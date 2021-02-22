حزب الله : الراحل حمل القضية الفلسطينية في قلبه ودافع بكل قوة عن المقاومة الشريفة وخياراتها السياسية في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 19:32

حزب الله : الراحل حمل القضية الفلسطينية في قلبه ودافع بكل قوة عن المقاومة الشريفة وخياراتها السياسية في لبنان

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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