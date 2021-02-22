حزب الله ينعى المجاهد والمفكر والباحث الكبير الأستاذ أنيس النقاش ويتقدم من عائلته وأصدقائه ومحبيه بأحرّ التعازي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 19:32
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلاً أعضاء مجلس خبراء القيادة: لن نخضع للتهديد وقادرون على رفع تخصيب اليورانيوم لـ60 %
الإمام الخامنئي: خطاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تجاه إيران كان استعلائياً ومتغطرساً وبعيداً عن الانصاف
الإمام الخامنئي: الغربيون يعلمون جيداً أننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولكنهم يريدون سلبنا مقومات القوة
الإمام الخامنئي: المهرج الصهيوني يجب أن يعلم أنه إذا أرادت إيران امتلاك أسلحة نووية فلا يستطيع هو ومن أكبر منه أن يمنعها
الرئيس حسان دياب يكلف وزيري الدفاع والبيئة بمتابعة قضية تسرب نفطي من باخرة للعدو وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب
المكتب السياسي لحركة أمل: الأوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة
المكتب السياسي لحركة أمل: البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي توقف الانهيار
حزب الله ينعى فقيد العلم والجهاد الشيخ المجاهد عباس محمد صادق حرب الذي وافته المنية إثر عارض صحي
حزب الله ينعى فقيد المقاومة والجهاد مسؤول العلاقات السياسية في البقاع الغربي الحاج أحمد قاسم قمر الذي توفي جراء عارض صحي
وفاة رئيس شبكة أمان للدراسات والمناضل اللبناني والعربي أنيس النقاش نتيجة إصابته بفيروس كورونا
حزب الله ينعى المفكر والباحث الكبير النقاش: دراساته شكلت إضافة نوعية في المواجهة مع العدو وحمل قضايا فلسطين والمقاومة
حزب الله: الراحل وقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في وجه الحصار والعدوان منتصراً لمفاهيمها العادلة وقيمها السامية
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينعى النقاش كان كالطود في نصرة الحق ومواجهة والإرهاب
المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار وإذاعة النور تنعى النقاش: كان من أصوات الحق بوجه الظالم وثائراً مقاوماً لم يساوم
أحزاب وقوى سياسية ودينية وشخصيات لبنانية تنعى المناضل أنيس النقاش: نفتقد مدافعاً عن عروبة الأمة وقضية فلسطين
لجان المقاومة في فلسطين تنعى المفكر أنيس النقاش الذي رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحيات
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاتفاق النووي الإيراني وسننظر ببرنامج إيران الصاروخي
أنتوني بلينكن: الديبلوماسية هي الحل وبايدن قال إنه إذا التزمت طهران باتفاق عام 2015 فستفعل واشنطن الشيء ذاته
وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن أن تتخذ خطوات تصحيحية عبر الالتزام بالاتفاق النووي وسنرد فوراً على تلك الخطوات
الخارجية الإيرانية: سنوقف اعتباراً من الثلاثاء تنفيذ البروتوكول الإضافي وسنكمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: زعزعة العلاقات بين إيران والعراق أمر مريب للغاية وهناك أطراف ثالثة تسعى لتوتير الأجواء الإقليمية
طهران وسيول تتوصلان لاتفاق لتحويل جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية
إعادة انتخاب آية الله أحمد جنتي رئيساً لمجلس خبراء القيادة والشيخ محمد علي موحدي كرماني والسيد ابراهيم رئيسي نائبين له
غزة: بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في القطاع بعد وصول أكثر من 20 ألف جرعة من اللقاحات
سوريا تجيز استخدام لقاح سبوتنيك-v المضاد لـكوفيد-19 على أراضيها
خلية الإعلام الأمني العراقي: مقتل 7 إرهابيين بـ8 ضربات جوية في كركوك
الشرطة المغربية تحبط عملية لتهريب 9 أطنان ونصف من المخدرات مخبأة في شحنة من المنتجات الغذائية
إيطاليا تعلن عن مقتل سفيرها لدى كينشاسا وأحد عسكرييها في هجوم مسلّح على قافلة للأمم المتحدة قرب غوما شرق الكونغو
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يندد بـ"الهجوم الجبان" ويعلن الحداد على الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهماتهم
الاتحاد الأوروبي يعلن عن استعداده لإقرار عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في بورما ويدعو لخفض التصعيد هناك
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طاولت المعارض أليكسي نافالني في روسيا
اليابان توقف 32 طائرة من طراز بوينغ 777 عن العمل بعد احتراق محرك طائرة من نفس الطراز فوق ولاية كولورادو الأميركية
بريطانيا تمنع طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت في الولايات المتحدة من دخول مجالها الجوي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حزب الله ينعى المجاهد والمفكر والباحث الكبير الأستاذ أنيس النقاش ويتقدم من عائلته وأصدقائه ومحبيه بأحرّ التعازي
منذ 1 ساعة
22 February، 2021
عاجل
انيس النقاش
حزب الله
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