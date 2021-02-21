ظريف: واشنطن لن تكون قادرة على الانضمام للاتفاق النووي قبل رفع الحظر بأكمله لأنها هي التي انتهكت القانون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 10:56
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محكمة استئناف موسكو تؤيّد الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ظريف: واشنطن لن تكون قادرة على الانضمام للاتفاق النووي قبل رفع الحظر بأكمله لأنها هي التي انتهكت القانون
منذ 7 mins
21 February، 2021
الاتفاق النووي الايراني
الولايات المتحدة
ايران
ظريف
التعليقات
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