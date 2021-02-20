خضر: لمراقبة عملية نقل اللقاح من بيروت بشكل سليم وصحيح ليصل آمنا إلى مستشفيات بعلبك الهرمل

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على “أهمية مراقبة عملية نقل اللقاح من بيروت إلى بعلبك بشكل سليم وصحيح، ليصل آمنا إلى مستشفيات بعلبك الهرمل”.

وشدد خضر السبت على “ضرورة إتباع الأولوية في إعطاء اللقاح للأشخاص الأكثر تعرضا للمرض وكبار السن واللاجئين المقيمين ضمن نطاق المحافظة”.

من جهة ثانية، ترأس خضر اجتماعا في مركز المحافظة في بعلبك وخصص الاجتماع “للبحث في موضوع اللقاح وكيفية إنجاح عملية التلقيح للحد من انتشار وباء كورونا وحملات التوعية ومساعدة الأشخاص في عملية التسجيل على المنصة والمرحلة ما بعد أخذ اللقاح التي تستدعي استمرار الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الآخرين” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام