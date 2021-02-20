روداكوف وحب الله زارا مصنعا للادوية: روسيا جاهزة لمساعدة لبنان في المجالات كافة

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عماد حب الله والسفير الروسي ألكسندر روداكوف السبت مصنع شركة “أروان” للصناعات الدوائية في بلدة جدرا على ساحل الشوف في منطقة اقليم الخروب.

وجرى الاطلاع على عمل المصنع وتخصصاته والهيكلية الادارية فيه والتقنيات الحديثة المعتمدة في التصنيع، بالإضافة الى عمليات التصدير الى الخارج، حيث مواصفات المصنع متوافق عليها مع متطلبات الاتحاد الاوروبي واميركا والدول المتقدمة ومنها روسيا.

وبالمناسبة، قال حب الله “مصنع أروان بالفعل فخر الصناعة اللبنانية والإنتاج اللبناني، والاصرار اللبناني على مجابهة كل التحديات”، وتابع ان “اللبنانيين دائما يثبتون أنهم قادرون على مواجهة كل التحديات وانا مسرور جدا اليوم بمشاركة السفير الروسي لنا هذه الزيارة، ليطلع عن كثب على إمكانات أحد مصانعنا الأساسية”، واضاف “باذن الله بنتيجة هذه الزيارة والمباحثات التي تجرى والتقييم في لبنان والخارج وبخاصة روسيا، من الممكن أن نقدم مع الأصدقاء في روسيا شيئا جيدا للمجتمع بشكل عام وللمجتمع اللبناني بشكل خاص”.

بدوره، شكر روداكوف لأصحاب المصنع الخبرة العالية التي يتمتعون بها، وقال “زرت مصانع ومعامل كثيرة في لبنان، وعندما أرى مثل هكذا مصانع مع عمال جاهزين للعمل، هذا يعني أن المجتمع اللبناني جاهز لحل كل المشاكل الحالية في المجالات السياسية والاقتصادية، وحتى في مجال مكافحة وباء كورونا”، وتابع “نحن في روسيا جاهزون لمساعدة الشعب اللبناني والجمهورية اللبنانية في المجالات كافة بما في ذلك مكافحة كورونا، وإن شاء الله بعد زيارة المصانع، سيكون هناك تواصل مع الشركات المعنية في روسيا ومع الشركات اللبنانية. هذا هو الأفق المميز للتعاون والتطوير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام