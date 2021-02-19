الشيخ القطان: لن نسمح بتدويل الأزمة وسلاح العزة والكرامة هو الذي سيحفظ لبنان

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “الشعب اللبناني هو مصدر السلطات كلها”، وتابع “لن نسمح بتدويل الأزمة في لبنان”.

وشدد الشيخ القطان الجمعة على ان “القوة الموجودة وسلاح العزة والكرامة هو الذي سيحفظ لبنان وأهله وليس دول الخليج أو الدول الأجنبية التي تريد الفتن والقلاقل في لبنان”.

وعن الوضع الاقتصادي، قال الشيخ القطان “هناك من يكدس المواد المدعومة من الدولة المهترئة لينهبوها فيما بعد بأسعار خيالية”، واضاف “هؤلاء أفسد من المسؤولين لأنهم يتحكمون بأسعار صرف الدولار، وذلك كله خدمة للفاسدين من أهل السلطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام