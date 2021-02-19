التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق #الحدث قرب مستشفى السان جورج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 14:48

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق #الحدث قرب مستشفى السان جورج

منذ 1 ساعة 19 February، 2021
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