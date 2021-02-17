مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران السبت لمناقشة التعاون في إطار الاتفاق النووي

أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل، لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي. وقال غريب آبادي، حسبما نقلت عنه وكالة تسنيم الأربعاء إن “مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران يوم السبت المقبل”.

وأضاف أن “هذه الزيارة تتم بناء على طلب المدير العام للوكالة للطاقة الذرية، ولإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وحول كيفية تنفيذ بنود رسالة إيران الموجهة إلى الوكالة الدولية قبل أيام والمادة 6 من قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان الإيراني وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين”.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد مجددا، أمس الثلاثاء، أن بلاده مستعدة مرة أخرى للعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد طهران، مشيرا إلى فشل سياسية “الضغط القصوى” التي اتبعتها واشنطن ضد إيران.

المصدر: تسنيم