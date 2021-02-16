الوزير نجار تبلغ من سفير ألمانيا انتهاء توضيب المواد الكيميائية في المرفأ

عرض وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار اليوم في الوزارة، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، مع سفير ألمانيا أندرياس كيندل عمل شركة “كومبي ليفت” الألمانية، التي أسندت إليها مهمة التخلص من المواد الكيميائية التي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار.

وأبلغ السفير كيندل الوزير نجار بأن عملية توضيب المواد الكيميائية في مرفأ بيروت انتهت، وأصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة الشركة المعتمدة للتوضيب لنقلها خارج لبنان.

وعملت الشركة على معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية خطرة كانت موجودة في المرفأ، واستقبل الوزير نجار مسؤول المنطقة الاقتصادية الخالصة حسان ضناوي في حضور المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف أحمد تامر والمستشار بيار بعقليني، وتناولا موضوع التعاون والتنسيق بين وزارة الاشغال ومرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث ان المرفقين يتكاملان مع بعضهما في المشاريع الاستثمارية كافة، وأثنى نجار على أهمية المنطقة الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على مدينة الشمال عموما، وطلب من المدير العام الإسراع بتقديم مشروع مرسوم المساحات المتعلق بالمنطقة الاقتصادية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام