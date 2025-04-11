الرئيس عون تفقد سير العمل في مرفأ بيروت والنافعة: من يغطي الفساد يشارك به

زار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون صباح يوم الجمعة مرفأ بيروت والتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ.

ورافق الرئيس عون في جولته وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني.

كما زار الرئيس عون في وقت سابق الجمعة مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل فيها، ورافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.

وطلب عون من موظفي النافعة عدم تغطية الفساد، وقال “من يغطّي الفساد هو يشارك به، وعليكم أن تكونوا أعيننا هنا”، وأضاف “أي أمر خطأ بلّغونا عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + جريدة الاخبار