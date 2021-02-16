الصحة #غزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 12:20

الصحة #غزة: حالة وفاة واحدة وتسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 16 February، 2021
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