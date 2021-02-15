رويترز: منظمة الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح #أسترازينيكا ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 20:14

رويترز: منظمة الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح #أسترازينيكا ضد كورونا

منذ 1 ساعة 15 February، 2021
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