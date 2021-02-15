رويترز: منظمة الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح #أسترازينيكا ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 20:14
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
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الريجي: ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والتنباك المعسل في منطقتي تكريت وحلبا - عكار
المتحدث باسم القوات اليمنية: استهداف مطاري جدة وأبها بطائرتين مسيرتين من طراز صماد 3 وقاصف 2K محققا اصابات دقيقة
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الخارجية الإيرانية: موقف إيران لم يتبدل ونشاطاتها النووية ستبقى سلمية وفتوى القائد المحظرة للأسلحة النووية لا تزال صالحة
الخارجية الإيرانية: طهران أبدت تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكننا رأينا تسريبا للمعلومات من جانبهم
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ.ف.ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة 2 مليون و394 ألفا و541 شخصا في العالم منذ كانون الاول 2019
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رويترز: منظمة الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح #أسترازينيكا ضد كورونا
منذ 1 ساعة
15 February، 2021
عاجل
أسترازينيكا
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