العدو الاسرائيلي يواصل عزل أسير فلسطيني بظروف صعبة

تواصل إدارة السجون في كيان العدو الإسرائيلي في معتقل نفحة عزل الأسير المريض موسى سعيد صوفان (47 عاما) من طولكرم بالضفة المحتلة، منذ نحو أسبوعين بظروف خطيرة وسيئة وصعبة للغاية، بحسب ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاثنين.

ولفتت الهيئة الى “الأسير صوفان هو أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، وقد عانى قبل ثلاث سنوات من انفجار في الرئة اليمنى، بالإضافة إلى معاناته من الديسك وجرثومة البحر الأبيض المتوسط، ومن وجود ورم في الرئة، ولا يتلقى العلاجات الطبية اللازمة وتماطل إدارة سجون الاحتلال بإجراء المعاينة والتصوير الطبي اللازم له منذ سنوات”.

وذكرت الهيئة ان “الاسير صوفان يعاني من البرد الشديد وعدم توفر الملابس الشتوية والاحتياجات الشخصية، وعزله عن العالم الخارجي بشكل تام، كما يواصل الاحتلال رفض طلبه إخراجه من العزل، وجمعه مع شقيقيه الأسير محمد صوفان المحكوم بالسجن 18 عاماً، وعدنان صوفان المحكوم بالسجن 33 عاما”.

المصدر: فلسطين اليوم