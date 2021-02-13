متحدث وزارة الداخلية اليمنية: القبض على خلية من تنظيم القاعدة في البيضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 15:52

متحدث وزارة الداخلية اليمنية: القبض على خلية من تنظيم القاعدة في البيضاء

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
متحدث وزارة الداخلية اليمنية العميد عبد الخالق العجري
اليمن - عربي وإقليمي

قال متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري إن”الوزارة وجهاز الأمن والمخابرات تمكنا من القبض على خلية إجرامية تابعة لما يسمى بتنظيم “القاعدة” التكفيري في مدينة البيضاء مكونة من 19 عنصرا”.
وتابع متحدث الداخلية أن الخلية الموقوفة تدار من دول العدوان ويتزعمها المجرم “حمزة محسن المشدلي” المكنى بـ “أبو صالح المشدلي”.
وأكد العجري أن”دول العدوان أسندت إلى الخلية الموقوفة تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف أفراد الجيش واللجان في مدينة البيضاء عبر زرع وتفجير العبوات الناسفة وعمليات الاغتيال”.
واختتم المتحدث باسم الداخلية تصريحه بتقديم الشكر والتقدير للمواطنين من أهالي محافظة البيضاء لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية ودورهم الكبير في إلقاء القبض على هذه الخلية.

المصدر: المسيرة

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