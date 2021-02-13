الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: لا سبيل سوى مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 12:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الساعة 08:30 مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الصحة اللبنانية: تسجيل 49 حالة وفاة و2934 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
لبنان يتسلم الشحنة الاولى من لقاحات فايزر الخاصة بكورونا عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في مطار بيروت
الوزير حسن: مفاوضات تجري حاليا من أجل تسريع وصول اللقاحات والوزراة راسلت السفارة الروسية بشأن مساعدة لبنان
مستشار وزير الصحة د. محمد حيدر: الدفعة الأولى من لقاح فايزر تصل عصرا إلى لبنان وابتداء من الغد ستبدأ حملة التلقيح
المكتب الإعلامي للوزير وزني: لم يصل أي كتاب من الحاكم المركزي حول التدقيق الجنائي
جمعية أهالي الطلاب في الخارج دعت إلى الإعتصام صباح الاثنين أمام المصارف التي تمنعت عن تطبيق قانون الدولار الطلابي
وزير الخارجية الامريكية يعلن أنه سيتم يوم الثلاثاء رفع اسم "أنصار الله" مما تسمى القائمة الامريكية للإرهاب
متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط
مصادر يمنية: القوات الصاروخية تسدد ضربات بالستية متوالية على معسكري "صحن الجن" و"قوات الامن الخاصة" في مدينة مأرب
المبعوث الأممي الى اليمن: هناك فرصة فريدة تتمثل بوجود زخم دولي لتسوية النزاع للوصول لسلام مستدام في اليمن
الاتحاد الاوروبي: سنبحث فرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية في الـ 22 من الشهر الجاري
الخارجية الالمانية: تصريحات لافروف بشأن قطع علاقات موسكو مع الاتحاد الاوروبي تبعث على القلق
زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان
البيرو تسجل رقما قياسيا من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
خبراء: تطوير لقاحات جديدة ضد كوفيد-19 سيفشل في إنهاء الجائحة ما لم تحصل جميع البلدان على جرعات بطريقة سريعة وعادلة
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت أول أيام شهر رجب من سنة 1442 هجرية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الاتحاد الاوروبي: سنبحث فرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية في الـ 22 من الشهر الجاري
الخارجية الالمانية: تصريحات لافروف بشأن قطع علاقات موسكو مع الاتحاد الاوروبي تبعث على القلق
رويترز: أكثر من 120 جمهورياً يدرسون تأسيس تيار منشق داخل الحزب الجمهوري بسبب أداء الرئيس السابق دونالد ترامب
زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت أول أيام شهر رجب من سنة 1442 هجرية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
رويترز: أكثر من 120 جمهورياً يدرسون تأسيس تيار منشق داخل الحزب الجمهوري بسبب أداء الرئيس السابق دونالد ترامب
زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: السبت أول أيام شهر رجب من سنة 1442 هجرية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: لا سبيل سوى مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
منذ 47 mins
13 February، 2021
الرئيس روحاني
ايران
كورونا في ايران
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