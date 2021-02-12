مجلس الأمن يقرر تمديدا إضافيا لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على #السودان حتى 12 آذار 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 10:10

مجلس الأمن يقرر تمديدا إضافيا لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على #السودان حتى 12 آذار 2022

منذ 51 mins 12 February، 2021
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