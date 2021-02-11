بايدن: استخدام القوة خيار أخير لكنني لن أتردد في ذلك عند الضرورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 08:40

بايدن: استخدام القوة خيار أخير لكنني لن أتردد في ذلك عند الضرورة

منذ 31 mins 11 February، 2021
جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يجب على الولايات المتحدة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في الساحة العالمية في حالات استثنائية فقط، متعهدا بعدم التردد في ذلك عند الضرورة.

وقال بايدن، في تصريح أدلى به مساء يوم الأربعاء خلال زيارته البنتاغون: “المهمة المركزية والحيوية لوزارة الدفاع تتمثل في ردع العدوان من طرف أعدائنا، وخوض الأعمال القتالية والانتصار في الحروب لكي تبقى أمريكا في أمان في حال تطلبت الضرورة ذلك”.

وتابع: “لن أتردد أبدا عند استخدام القوة لحماية المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم… ومع ذلك أعتقد أن اللجوء إلى القوة يجب أن يكون الخيار الأخير وليس الأول”.

المصدر: وكالات

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