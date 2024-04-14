إعلام العدو: بايدن يخشى من أن نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة نحو توسيع الصراع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 06:12

إعلام العدو: بايدن يخشى من أن نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة نحو توسيع الصراع

منذ 41 mins 14 April، 2024
أخبار موقع المنار
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